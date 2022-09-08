Bursa Yenişehir'in hava yolcu ve yük trafiği açıklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yenişehir Havalimanı, Ağustos ayında 13 bin 104 yolcuya hizmet verdi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2022 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Bursa Yenişehir Havalimanı’nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 9 bin 627, dış hat yolcu trafiği 3 bin 477 oldu. Ağustos ayında toplam 13 bin 104 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 793, dış hatlarda 33 olmak üzere toplamda bin 826’ya ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 211 ton oldu.

8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 76 bin 777, uçak trafiği 11 bin 403, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 950 ton olarak gerçekleşti.