Bursa Yenişehir Havaalanı'nda 'Göçebe' hareketliliği

Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı, komşu ilçe İznik'te yapılacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda konukların ilk duraklarından biri olacak.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'te düzenleyeceği 4. Dünya Göçebe Oyunları bölgeye büyük bir hareketlilik getirecek.

İznik'e komşu ilçe Yenişehir'deki Uluslararası Havalimanı, yarından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yurtiçinden ve yurtdışından gelecek misafirleri ağırlayacak.

102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılımının beklendiği Dünya Göçebe Oyunları öncesi havalimanında bakım, onarım ve temizliğin yanı sıra peyzaj çalışmalarını içeren son hazırlıklar tamamlandı.