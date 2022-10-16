Bursa Yenişehir Havaalanı Eylül'de 8 bin 643 yolcuya hizmet verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2022 yılı eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Bursa Yenişehir Havalimanı’nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 8.366, dış hat yolcu trafiği ise 277 oldu. Böylece Eylül'de toplam 8 bin 643 yolcuya hizmet verildi.
Eylül ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2.241, dış hatlarda 29 olmak üzere toplamda 2 bin 270’e ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Eylül ayında toplamda 183 ton oldu.
Öte yandan 9 aylık (ocak-eylül) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 85.420, uçak trafiği 13.784, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 133 ton olarak gerçekleşti.
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