Son Dakika

Bursa Yenişehir Havaalanı Eylül'de 8 bin 643 yolcuya hizmet verildi

GÜNDEM 16.10.2022, 12:14
Bursa Yenişehir Havaalanı Eylül'de 8 bin 643 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2022 yılı eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Bursa Yenişehir Havalimanı’nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 8.366, dış hat yolcu trafiği ise 277 oldu. Böylece Eylül'de toplam 8 bin 643 yolcuya hizmet verildi.

Eylül ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2.241, dış hatlarda 29 olmak üzere toplamda 2 bin 270’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Eylül ayında toplamda 183 ton oldu.

Öte yandan 9 aylık (ocak-eylül) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 85.420, uçak trafiği 13.784, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 133 ton olarak gerçekleşti.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2022
İmsak 05:45
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 7 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Athletic Bilbao 9 17
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3