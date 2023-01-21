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Bursa Yenişehir Eğitim Sen'den yarıyılı değerlendirdi

GÜNDEM 21.01.2023, 11:48
Bursa Yenişehir Eğitim Sen'den yarıyılı değerlendirdi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Yenişehir Şubesi'nin basın açıklamasında eğitim öğretim yılının 1'inci dönemi değerlendirilirken, Öğretmenlik Meslek Kanununu eleştirildi.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA)
2022/23 eğitim öğretim yılının ilk yarısında öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarının Millî Eğitim Bakanlığı’nın yine gündemine gelmediğini belirten Eğitim Sen Yenişehir Şube Başkanı Şafak Ayhan, "Eşit işe eşit ücret ilkesi ise fiilen ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Sendika olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu sonucunda oluşan ücret farklarının 'eşit işe eşit ücret' ilkesi doğrultusunda düzenlenmesini talep ettiklerini söyleyen Ayhan, derece ve kademe gibi kriterlerin dikkate alınarak en düşük öğretmen maaşının yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim öğretim yılının 1'inci dönemini değerlendiren Ayhan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir derdinin olmadığını görüldüğünü savundu. Eğitimin niteliğinin daha da kötüleştiği bir eğitim sisteminin başarılı olamayacağını vurgulayan Ayhan sözlerini şöyle tamamladı: "Piyasacı eğitim sistemi, yaşamın her düzeyinde rekabeti, hizmetin bedelini ödemeyi, öğrenci ve velilerin ‘müşteri’ haline getirilmesini hedeflemiş, toplumdaki sınıfsal eşitsizlikleri daha da belirgin hale getirmiştir. Türkiye’de eğitim sistemi uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılırken, eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikaları eğitim öğretim yılının ilk yarısında artarak sürdürülmüştür. Kamusal eğitimden uzaklaşmanın iki temel sonucu bulunmaktadır: Birincisi, devlet okulu ve özel okullar arasındaki ayrımı, eşitsizliklere yol açacak biçimde derinleştirmektir. İkincisi ise kamusal eğitimin tasfiyesi devlet okullarını da ayrıştırarak zenginle yoksula ayrı ayrı ‘devlet okulu’, hatta aynı devlet okulu içinde gelir durumuna ya da başarı düzeyine göre farklı sınıflar/şubeler oluşturulmasının önü açılmıştır.

Hayata geçirilen uygulamalar eğitimin niteliğinde yaşanan gerilemeyi hızlandırmıştır."

Basın açıklamasına Emekliler Sendikası Yenişehir Temsilcisi Necip Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek verdiler.

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