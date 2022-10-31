Bursa Yenişehir'e 'Sağlıklı Hayat' geliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapım çalışmaları tamamlanan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ilk olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü taşındı. Önümüzdeki hafta Sağlık Ocağı'nın taşınacağı binanın resmi açılışı için gün sayılıyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehirlilerin bazı sağlık hizmetlerini almak için ilçe dışındaki Devlet Hastanesi'ne gitmesine gerek kalmayacağını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Hatipoğlu, "Hem Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azalacak, hem sağlık kurumları bir araya toplanmış olacak" diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapımının bitirilip hizmete açılmasıyla birlikte Yenişehirlilerin birçok sağlık hizmetini almak için ilçe dışındaki Devlet Hastanesi'ne kadar gitmesine gerek kalmayacağını anlatan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Hem Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azalacak, hem sağlık kurumları bir araya toplanmış olacak" dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun hizmet vereceğini belirten Hatipoğlu, "Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, Sigara Bırakma Polikliniği, Çocuk Gelişim Uzmanı, Sosyal Çalışmacı hizmetleri sunulacak. Erkek ve Kadın spor salonlarımızda fizyoterapist eşliğinde spor yapılacak obezite ve diyabet hastalığı kontrolü sağlanacak" diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nin bünyesinde yer alan KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) de mamografi cihazımızla kadınlarda meme kanserinde erken teşhis, kadınlara yapılan smear testi ile Rahim Ağzı Kanserinde erken teşhis, kadın ve erkeklere yapılan gaitada gizli kan testi ile gastrointestinal Kanserlerin erken teşhisi yapılacak.

Halen İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılan aynı cadde üzerindeki bina ise gerekli tadilatlar yapılarak Yenişehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak Hizmet vereceğini söyleyen Hatipoğlu, "Bursa yolundaki modern hizmet binasına taşınan Devlet Hastanesi'nden kalan arsanın bir bölümüne Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapım çalışmaları tamamlandı. Sağlıklı Hayat Merkezi'miz açılış için gün sayıyor. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hizmete açılması hedefleniyor" diye konuştu.

Yenişehirlilerin birçok sağlık hizmetini almak için ilçe dışındaki Devlet Hastanesi'ne kadar gitmesine gerek kalmayacağını anlatan Hatipoğlu, bu sayede hem Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluğun azalacağını, hem de sağlık kurumlarının bir araya toplanacağını kaydederek, "Bunların yanı sıra arsanın atıl durumda kalmasının da önüne geçilmiş olacak" dedi.