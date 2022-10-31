Son Dakika

Bursa Yenişehir'e 'Sağlıklı Hayat' geliyor

GÜNDEM 31.10.2022, 13:43
Bursa Yenişehir'e 'Sağlıklı Hayat' geliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapım çalışmaları tamamlanan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ilk olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü taşındı. Önümüzdeki hafta Sağlık Ocağı'nın taşınacağı binanın resmi açılışı için gün sayılıyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehirlilerin bazı sağlık hizmetlerini almak için ilçe dışındaki Devlet Hastanesi'ne gitmesine gerek kalmayacağını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Hatipoğlu, "Hem Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azalacak, hem sağlık kurumları bir araya toplanmış olacak" diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapımının bitirilip hizmete açılmasıyla birlikte Yenişehirlilerin birçok sağlık hizmetini almak için ilçe dışındaki Devlet Hastanesi'ne kadar gitmesine gerek kalmayacağını anlatan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Hem Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk azalacak, hem sağlık kurumları bir araya toplanmış olacak" dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun hizmet vereceğini belirten Hatipoğlu, "Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, Sigara Bırakma Polikliniği, Çocuk Gelişim Uzmanı, Sosyal Çalışmacı hizmetleri sunulacak. Erkek ve Kadın spor salonlarımızda fizyoterapist eşliğinde spor yapılacak obezite ve diyabet hastalığı kontrolü sağlanacak" diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nin bünyesinde yer alan KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) de mamografi cihazımızla kadınlarda meme kanserinde erken teşhis, kadınlara yapılan smear testi ile Rahim Ağzı Kanserinde erken teşhis, kadın ve erkeklere yapılan gaitada gizli kan testi ile gastrointestinal Kanserlerin erken teşhisi yapılacak.

Halen İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılan aynı cadde üzerindeki bina ise gerekli tadilatlar yapılarak Yenişehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak Hizmet vereceğini söyleyen Hatipoğlu, "Bursa yolundaki modern hizmet binasına taşınan Devlet Hastanesi'nden kalan arsanın bir bölümüne Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yapım çalışmaları tamamlandı. Sağlıklı Hayat Merkezi'miz açılış için gün sayıyor. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hizmete açılması hedefleniyor" diye konuştu.

Yenişehirlilerin birçok sağlık hizmetini almak için ilçe dışındaki Devlet Hastanesi'ne kadar gitmesine gerek kalmayacağını anlatan Hatipoğlu, bu sayede hem Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluğun azalacağını, hem de sağlık kurumlarının bir araya toplanacağını kaydederek, "Bunların yanı sıra arsanın atıl durumda kalmasının da önüne geçilmiş olacak" dedi.

     

Yorumlar (0)
17
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Adana Demirspor 12 23
3. Beşiktaş 12 22
4. Galatasaray 11 21
5. Trabzonspor 11 21
6. Başakşehir 10 20
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Karagümrük 11 12
13. Ankaragücü 11 11
14. Sivasspor 11 10
15. Antalyaspor 10 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 10 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Göztepe 10 14
10. Bandırmaspor 10 14
11. Manisa FK 9 13
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Espanyol 12 11
15. Celta Vigo 12 11
16. Girona 12 10
17. Getafe 11 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 11 4