Bursa Yenişehir'e 30 milyonluk spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa'nın Yenişehir ilçesi için 7 okulun yararlanabileceği sportif tesislerin kazandırılması amacıyla 30 milyon liralık yatırıma onay verdi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ilçeye 30 milyon liralık yatırıma onay çıktığını açıkladı.

Başkan Hatipoğlu, Yenişehir'e bu ödenek ile 7 okulun yararlanabileceği 350 kapasiteli 1 spor salonu, 2 adet halı saha, 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile kapalı tip yüzme havuzu inşa edileceğini belirterek, ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.