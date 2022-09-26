Bursa Yenişehir 'Devlet'e 8 branşta 9 uzman hekim

Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi'nde eksikliği hissedilen branşlarda hekim kadrosunun açıldığı, kura çekiminden sonra atamaların yapılacağı belirtildi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Yenişehir Devlet Hastanesi'nin hekim ihtiyacını gidermek ve sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla 8 branşta 9 uzman hekim kadrosunun açıldığını belirtti.

Kura çekiminin ardından uzman hekimlerin ilçede göreve başlayacağını bildiren Hatipoğlu ayrıca 16 pratisyen hekimin de önümüzdeki günlerde Yenişehir Devlet Hastanesi'ne atamalarının yapılacağını kaydetti.

Hekimlerin göreve başlamasıyla ilçedeki hastanede sağlık hizmetlerinde kalitenin artacağını ifade eden Hatipoğlu, "Sağlıkta beyaz reformla birlikte kamu hastanelerine dönüşü hızlandırarak hem hekimlerimizi, hem vatandaşlarımızı memnun eden düzenlemeden dolayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca 'ya ve desteklerinden dolayı İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'a teşekkür ederim" dedi.