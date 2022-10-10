Bursa Yenişehir derneklerinden dayanışma vurgusu

Bursa'da Yenişehirli hemşeri derneklerinin başkanları, Bursa'da düzenlenen toplantıda ilçeli yöneticilerle bir araya geldi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa Güllük Mahallesi'nde bulunan Yenişehirliler Derneği'nin binasında Barcınlılar Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı toplantıya Belediye Başkanı Davut Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Barcın Muhtarı İsmail Yüksel, Yenişehirliler Derneği Başkanı İsmail Eroğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Hemşeri derneklerinin ilçenin dinamikleri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçe Başkanımız Arif Eren ile birlikte Bursa'da ikamet eden kıymetli hemşerilerimiz ve Yenişehirli Dernek Başkanlarımızın misafiri olduk. Gönül gönüle ve omuz omuza her daim hemşeri derneklerimiz ile birlikteyiz. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

Ev sahipliğini yaptığı toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Barcınlılar Derneği Başkanı Erdoğan Açar ise, "Toplantıda ilçemizi ve ilçemiz için neler yapılabileceğini konuştuk. Yararlı bir toplantı oldu ve birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

Toplantıya ilçeli yöneticilerin yanı sıra Kirazlıyayla, Selimiye, Kavaklı, Karaamca, Marmaracık, Akbıyık ve Süleymaniye köylerinin dernek başkanları katıldı.