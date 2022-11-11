Bursa Yenişehir'den Ekim ayında 9 bine yakın yolcu havalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.BURSA (İGFA) - Buna göre Bursa Yenişehir Havalimanı’nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 8.739, dış hat yolcu trafiği 236 oldu. Böylece Ekim ayında toplam 8.975 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.685, dış hatlarda 12 olmak üzere toplamda 1.697’ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 93 ton oldu.

Öte yandan 10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 94.395, uçak trafiği 15.481 yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 225 ton olarak gerçekleşti.