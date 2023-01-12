Bursa Yenişehir'den 112 bin yolcu 'hava'landı

Bursa'da 2022 yılında Yenişehir Havalimanı 112 bin yolcuya hizmet verdi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nın 2022 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 12 aylık dönemde Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 112 bin 211, uçak trafiği 18 bin 480, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 417 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanında geçen yılan son ayında ise iç hat yolcu trafiği 7 bin 859, dış hat yolcu trafiği bin 56 olurken, Aralık ayında toplamda 8 bin 915 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca Aralık ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 440, dış hatlarda 22 olmak üzere toplamda bin 462’ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Aralık ayında toplamda 98 ton oldu.