Bursa Yenişehir'de yardım seferberliği

10 ili etkileyen depremin ardından başlayan yardım seferberliğine Bursa'nın Yenişehir ilçesinden her yaştan vatandaş katılıyor.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA)

6 Şubat'taki depremlerin ardından tek yürek olan ülkemizde bir yandan çocuklar oyuncak ve harçlıklarını bağışlarken diğer yandan yaşlılar da odun kırmaya kadar birçok işi yerine getiriyorlar. Tıpkı Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Terziler Köyü'nde olduğu gibi. Terziler Köyü'nde afetzedelere ulaştırılmak amacıyla yakacak odun teminine her yaştan vatandaş katılıyor. Köyde depremin ilk gününden itibaren hummalı bir çalışma sürüyor.

Bugüne kadar toplam 150 tona yakın yakacak odun hazırlayıp deprem bölgesine ulaştıran Terziler sakinlerinin arasında 80 yaşındaki Burhanettin Öner de var. Baltasını kapıp odun kırma çalışmalarına katılan Burhanettin Öner, "Ben 80 yaşındayım ama kalbim yardımseverlik duygusuyla atıyor. Afetzede kardeşlerimiz o soğukta yaşam mücadelesi verirken ben sıcacık sobanın başında oturamam. Gücümün yettiğince yardım için hep en önde koşmaya devam edeceğim" dedi.