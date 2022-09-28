Bursa Yenişehir'de 'yağlı ayçekirdeği' için kuyruklar oluştu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 307 Sayılı Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nde başlayan yağlı ayçekirdeği alımları çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir'de yağlık ayçekirdeği alımlarının yapıldığı Bursa yolu üzerindeki Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Traktör ve kamyonet kuyrukları Yenişehir Devlet Hastanesi'nin giriş kapısına kadar uzadı.

307 Sayılı Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, Yenişehirli çiftçilerin ayçekirdeği alımlarını tamamladıklarını, bugünlerde Bilecik bölgesinden getirilenlerin teslim alındığını belirtti. Başkan Çetin, geçen yıl toplam bin 800 ton olarak gerçekleşen alımların bugün itibarıyla 3 bin 200 tona ulaştığını, sezon sonu toplam alım miktarının 4 bin 300 tonu bulmasını beklediklerini kaydetti.

Tüccarın ayçiçeğinin kilosuna 9-9,5 lira fiyat biçtiğini belirten Çetin, "Kooperatif olarak bizler ürünün kilosuna 13-14 lira arasında değişen fiyatlar uyguluyoruz. Bilecikli çiftçilerimize, bilgilendirme mesajı gönderiyoruz. Bilecikli çiftçilerimizin bu mesajları dikkate alarak ürün getirmelerini istiyoruz. Böylece yığılmanın nüne geçebiliriz" dedi.

Çetin, 2 bin tonluk ilave bir deponun inşasının önümüzdeki sezona yetiştirileceğini kaydetti.