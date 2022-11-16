Bursa Yenişehir'de 'üretime teşvik' talebi

Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, birçok devlet desteği ve teşvikine rağmen, tarım ve hayvancılıkla uğraşan gençlerin sayısında azalma olduğu belirtti.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, köylerde yaşayan gençlerin daha iyi bir gelecek kurabilmek için büyük şehirlere göç ettiğini söyledi. 2022 yılı mart ayı verilerine göre Yenişehir'de toplam 898 kişinin süt üretimi amacıyla hayvan yetiştirdiğini anlatan Tuna, "Ne yazık ki bu 898 kişinin içinde 30 yaş altı sadece 9 üretici var. 30-40 yaş arası 61 kişi, 40-50 yaş arası 181 kişi, 50-60 yaş arası 362 kişi, 60-70 yaş arası 238 kişi ve 70 yaş üstü 47 kişi hayvancılıkla uğraşıyor" dedi.

"Tabloya bakınca 50-70 yaş arasındaki üreticilerimizin toplam sayısı 700'ü buluyor" diyen Tuna, " Bu üreticilerimiz de her an üretimden çekilebilir. Arkadan gelen gençlerimizin sayısının çok az olması ülkemizin ekonomik geleceği için oldukça düşündürücüdür. Bu yüzden gençlerin hayvancılık ve tarım sektörüne özendirilmesi için adımlar atarak yeni önlemler alınmalıdır" diye konuştu.

Üreticilere verilen devlet desteklerini hatırlatan Tuna, kırsal kalkınma projelerinde de gençlere öncelik tanındığını ifade etti. Tuna, "Bu gibi projelerin daha da yaygınlaştırılması ve genç üreticilerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi gerekir" diye konuştu.

Tuna, gençlerin doğup büyüdükleri köylerde yaşamlarını sürdürmeleri ve hayvan yetiştiriciliğini sürdürerek bu alanda yeni yatırımlara ve üretime yönelmeleri için destek ve teşviklerin artırılmasını istedi.

Ziraat Bankası tarafından 40 yaş altı kişilere hayvancılık ve tarım üretimi için 500 bin liraya kadar faizsiz kredi verildiğini hatırlatan Tuna, bu kredinin 2 yıl ödemesiz sonraki 5 yıl ödemeli olduğunu kaydetti. Kırsal kalkınma projelerinden de gençlere öncelik tanındığını ifade eden Tuna, "Bu gibi projelerin daha da yaygınlaştırılıp sosyal güvence primleri devlet tarafından ödenebilir" dedi.