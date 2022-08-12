Bursa Yenişehir'de üreticiye kaliteli mısır tohumu

Yenişehir Süt Üreticileri Birliği hayvan yemi yapımında kullanılan silajlık ve danelik mısır tohumlarını üreticilere piyasa değerinin altında fiyattan temin ederek satıyor. Birliğin mısır tohumu satış grafiği ise her geçen yıl giderek yükseliyor.Gürhan ADANA / Memleket Yenişehir (BURSA İGFA) - Yenişehir Süt Üreticileri Birliği'nde 120, 110, 100, 90 ve 85 günlük olmak üzere birçok firmanın çeşitlerinin bulunduğunu anlatan Birlik Başkanı Nazif Tuna, yabancı ve yerli firmaların tohumlarını sattıklarını kaydetti.

Piyasa şartlarından bir hayli aşağısında yılbaşına vadeli satış yaptıklarını belirten Başkan Tuna, "Satış tablosu Birlik binamızda asılı. Üreticimiz hangi ayda ödeyecekse rakam bellidir. Her 3 ayda bir çuval başına 5 lira fark uyguluyoruz. Üreticimiz diyelim mayısta aldı, ağustosun sonunda ödeyecek, 295 liradan almış ise 5 lira farkla 300 liradan ödüyor" dedi.

"SATIŞLARIMIZ HER YIL ARTIYOR"

Birliğin mısır tohumu satışında her yıl artış kaydedildiğini ifade eden Tuna, üreticilerin kendilerini kaliteli malı ucuza sattıkları için tercih ettiklerini söyledi.

"Pahalı tohumu ucuza alıp uygun fiyata satıyoruz" diyen Tuna, "Silajlık hayvan yeminden başka üreticilerimizin firmalara satışını yaptığı danelik ya da hayvan yemi olarak kullandığı mısır çeşitlerinin tohumlarını satıyoruz. Bu sezon bin 300 çuvalın üzerinde mısır tohumu sattık. Bu tohumlar yaklaşık 60 bin dönüm alana ekildi. İlk turfan mısırlar 1 hafta, 2. turfanlar ağustos sonunda, 3. turfanlar ise Eylül'ün son haftası hasat edilecek" diye konuştu.