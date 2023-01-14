Bursa Yenişehir'de 'tarihi' ayıp

Tarihçi Dr. Salih Erol, tarihi eserlere karşı yapılanları saygısızca bir sorumsuzluk olarak niteledi.Gürhan ADANA/Yenişehir memleket (BURSA İGFA)

Yenişehir'deki tarihi kervansaray, cami, çeşme ve evlerin zenginliğine dikkat çeken Dr. Erol, "Toplumun temelinin kültür olduğu vecizesini hatırlatarak, bu eserlerin, mekânların bizlere emanet olduğunu unutulmamalı, onlara zarar verilmesinin önüne geçilmelidir" dedi.

Boyayla yazı yazılıp çeşitli işaret ve şekillerle tarihi dokuya zarar verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Dr. Erol, "Bir milleti yok etmek onun hafızasını yansıtan mimari eserlerini yıkmakla da olur. Tarihi eserlere yapılan saygısızlıkların temelinde tarih bilincinden yoksunluk bulunuyor. Bu saygısızlıkları yapanlar, görüldüğünde uyarılmalıdır ve haklarında gereken işlemler yapılmalıdır" diye konuştu.

Günümüze kadar gelmeyi başarmış tarihi eserlerin öncelikle bölge halkı tarafından sahiplenilip korunması gerektiğine işaret eden Dr. Erol, şunları kaydetti: "İlçemizin merkez ve kırsal mahallelerinde okuyan tüm öğrencilerine uygun havalarda tarihi mekânlarımızda gezdirilerek, eserler hakkında kendilerine yerinde bilgiler verilebilir.

İlçemizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenebilir. Yenişehir’i bilen uzman kişilerden rehberlik hizmeti alınabilir. Tarihi sokaklarda kamera sayısı arttırılmalı ve emniyet görevlileri buralarda daha fazla görünebilir."

Dr. Salih Erol, yetkili kurumların ve makamların istemeleri halinde düzenli bir rehberlik ve destek sunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.