Bursa Yenişehir'de sansar ve tilkiler kümesleri kuruttu!

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy'de kümeslere dadanan sansar ve tilkilerle başa çıkamayan köylüler çaresiz kaldılar. Kümeslere saldırılar iki yılda arttı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir Karaköylülerin son günlerde tilki ve sansarlarla başı dertte.

Köydeki evlerin bahçelerinde bulunan kümeslere dadanan tilki ve sansarlar büyük zararlara yol açıyor. Aldıkları tüm önlemlere rağmen saldırıları durduramayan köy sakinleri, çareyi kümes hayvanları yetiştirmemekte buldu.

Karaköy'de yaşayan Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, evlerde köpek beslenmesi azalınca sansar ve tilkilerin ortaya çıktığını belirtti. Tuna, "Karaköy'de tavuk, kaz ve ördek yetiştiriciliği özellikle son 2 yılda bitme noktasına geldi" dedi.

"SALDIRILAR SON 2 YILDA ARTTI"

Sansarların tavuk, kaz ve ördeklerin kafalarını kopardığını, tilkilerin ise alıp götürdüğünü anlattı. Kümes hayvanı yetiştiriciliğinin köyde bitme noktasına geldiğini ifade eden Tuna, "Sansarlar hayvanların kafalarını koparıp atıyor, tilkilerse kapıp götürüyor. Bunlarla başa çıkmak mümkün değil. Çünkü kümeslerde ne kadar düzenleme yapsak da kapılarını ne kadar sağlamlaştırsak da fayda etmiyor. Sansar ve tilkileri durduramıyoruz" dedi.

Çevre köylerde yaşayanlardan da aynı şikâyetleri duyduklarını anlatan Tuna, o köylerde de benzer olaylar geliştiğine dikkati çekerek, "Köy kıyılarındaki evlere daha çok tilkilerin giriyor. Sansarlar ise köy merkezindeki boş evlere yerleşmiş. Geceleri köy içindeki metruk evlerden çıkıp kümeslere giriyorlar. Nasıl bir önlem alacağımızı bilemiyoruz" dedi.

"BİR GECEDE 30 TAVUĞUM GİTTİ"

Bu arada Karaköy Muhtarı H. Hüseyin Yılmaz ise bir gecede 30 tavuğunun sansarlar tarafından telef edildiğini belirterek, alınan tüm önlemlere rağmen sansarların saldırılarının önüne geçemediklerini anlattı.

"1 gecede 30 tavuğumu götürdüler" diyen Muhtar Yılmaz, "O günden bu yana artık kümesimin içi boş. Hayvan bakmıyorum. Sansarlar hayvanları boğup atıyor. Köpekli bahçelerde bile zarar veriyorlar. Bahçede bekçi köpeği varken bile giriyor sansarlar. Köpekten bile çekinmiyorlar" diye konuştu.

Karaköy eski Muhtarı İsmail Yiğit de, sansar ve tilki saldırıları yüzünden kümesinde hayvan kalmadığını anlattı.