Bursa Yenişehir'de pazar alanında sona doğru

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’e kazandırdığı, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan pazar yeri, otopark ve sosyal yaşam alanı projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.BURSA (İGFA) - Kestel ve Gürsu ilçelerine kazandırılan kapalı pazar alanı ve otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir ilçesinde de hayata geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinin farklı sokaklarına yayılan semt pazarlarının tek çatı altında toplanması, daha düzenli, çağdaş ve denetlenebilir yapıya kavuşturulması için tasarlanan projede, açılış için gün saymaya başladı.

Çayır Mahallesi’nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgahtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunuyor. Zemin kat ayrıca, 154 araç kapasiteli otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alıyor.

MARKET AYARINDA ALIŞVERİŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile birlikte son hazırlıkların devam ettiği kapalı Pazar alanını ziyaret etti.

Yenişehir’in çok önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, Yenişehir'in yıllardır beklenen böyle bir eksiği giderdiklerini belirterek, "Buranın Yenişehir'in çarşısına pazarına da çok ciddi faydası olduğuna inanıyorum. Projemiz Yenişehir sakinlerine, esnafına, pazarcılarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da kapalı pazar alanının bir belediye başkan adayının seçim döneminde vermiş olduğu en büyük proje olduğunu söyledi. Yenişehir’in böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Aydın, bu ihtiyacı yerine getirdiklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.