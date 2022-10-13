Bursa Yenişehir'de öğrenciler lavanta yağı üretti

Bursa Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tıbbi ve Aromatik yağ üretimine başladı.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Geçen yıl doğal ve dekoratif sabun üretimi yapan Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şimdi de tıbbi ve aromatik yağ üretimi gerçekleştirdiler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle satın alınan makinede çıkarılan lavanta yağları Kaymakam Rahmi Köse ve Belediye Başkanı Davut Aydın'a takdim edildi.

Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz'la birlikte Yenişehirli yöneticileri makamında ziyaret eden Okul Müdürü Hüseyin İnci, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Okulun tarım laboratuarında lavanta bitkisinin yağını çıkardıklarını belirten Müdür İnci, "Bu çalışmamız eğitim amaçlı. Bunun yanı sıra bölge çiftçisine de farklı ürünler yetiştirmeleri konusunda seçenekler oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

İlçede iki ayrı bölgede lavanta bitkisi yetiştirildiğini belirten Kaymakam Köse ve Belediye Başkanı Aydın, Şişecam Lisesi'nde gerçekleştirilen örnek çalışmadan ötürü okul yöneticilerini ve öğrencileri tebrik etti.