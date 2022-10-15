Bursa Yenişehir'de madde bağımlılığıyla mücadele toplantısı

Bursa'ya bağlı Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlileri tarafından gerçekleştirilen sunumda, anne ve anne adaylarına madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Yenişehir100. Yıl İlkokulu, Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile anne ve anne adaylarına madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlileri tarafından gerçekleştirilen sunumda, proje hakkında bilgilendirmelerde bulunularak, madde bağımlılığı ile ilgili mücadelede özellikle ailelere düşen görev sorumlulukların önemi vurgulandı.

Hayata geçirilen bu projeyle uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi konularında anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması; anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve erken müdahale edilmesi amaçlanıyor.