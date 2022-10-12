Bursa Yenişehir'de kuşlardan doğal tarıma destek

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kimyasal ilaç kullanılmayan sebze bahçelerinde zararlılarla mücadeleyi doğanın minik üyesi kuşlar üstleniyor.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir'de bahçe tarımı yaparak meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, kimyasal ilaç ve gübre kullanmamaya özen gösteriyorlar. Zararlılarla mücadeleyi ise yine doğanın üyeleri olan hayvanlar yapıyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir bahçeden diğerine sürüler halinde uçan kuşların bugünlerde sebzelerin yapraklarında çoğalan yaprak bitlerinin arayışları objektiflere yansıdı.

Kuşların tohumluğa bırakılan bamyaların yapraklarındaki zararlı yaprakbitlerini fark etmeleriyle adeta bir şölen başlıyor. Günlerce sürecek şölene ara sıra bamyaların sık örtüsünün arasında sinsi bir kedinin fark edilmesiyle ara veriliyor. Kedinin gitmesiyle kuşlar yine geri dönüyor.

Kuşlar hem günlük yiyeceklerini çıkarıyor, hem kış öncesi protein ihtiyaçlarını karşılıyor.

Böylece doğal denge kendi kuralları içinde bozulmadan sürüp gidiyor.