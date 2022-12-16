Bursa Yenişehir'de 'Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Bursa'da Yenişehir Belediyesi 4'üncü Kitap Fuarı, kitapseverlerden gelen yoğun talep üzerine 2 gün daha uzatıldı. Fuar, cumartesi ve pazar günleri de ziyaretçilerini ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki Yenişehir Belediyesi 4'üncü Kitap Fuarı, Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Kütüphane Müdürü Esra Akçer, okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kitapseverler katıldı.

Kaymakam Rahmi Köse, yazdıkları kitaplarla fuarda yer alan yazarlarla fuara katılan kitapseverlere teşekkür etti.

Bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri kitap fuarının toplumun her kesiminden ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Davut Aydın ise 16 Aralık Cuma günü sona erecek fuarı 2 gün uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

İlçeden ve ilçe dışından gelen yazarları fuarda ağırladıklarını ve ilk 4 gün yoğunluk yaşandığını belirten Başkan Aydın, "Kitapseverler fuarın ilk gününden başlayarak Kültür Merkezi'ne geldiler, aralarında öğrencilerin olduğu binlerce ziyaretçi kitapla buluştu. Toplumumuzdaki kitaba olan ilginin yoğunluğu bizleri çok mutlu etti. Geleceğe yönelik umutlarımızı artırdı. 12-16 Aralık tarihlerindeki fuarımızı 2 gün daha uzattık. Fuarımız cuma günü kapanmayacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de açık olacak" diye konuştu.

Fuara "Yenişehir Notları" adlı kitabıyla katılan Gazeteci Yazar Gürhan Adana ise, organizasyona gösterilen ilgiye dikkat çekti.

Kitaba karşı ilginin son yıllarda giderek arttığına işaret eden Adana, söz konusu ilginin kitap fuarına da yansıdığını ifade etti. Artan kitap fiyatlarına rağmen herkesin bütçesine göre kitap aldığını ve fuarın yapıldığı Kültür Merkezi'nden mutlu ayrıldığını anlatan Adana, organizasyonda emeği geçen Başta Belediye Başkanı Davut Aydın olmak üzere herkese teşekkür etti.

Fuarı organize eden Genç Dağıtım Sahibi Osman Kalfa da fuara ilk 4 günde 8 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini vurguladı.