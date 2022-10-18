Bursa Yenişehir'de kendi elektriğini kendileri üretiyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevre ve iklim dostu okul olma yolunda kendi elektriğini üretme çalışmalarıyla göz dolduruyor.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'da Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler.

Kaymakam Köse ve beraberindekiler Okul Müdürü Mehmet Şahin'den okul binasının depreme karşı güçlendirme çalışmalarıyla kendi elektrik enerjilerini üreten çalışmaları yerinde incelediler.

Okul Müdürü Mehmet Şahin Yenişehirli yöneticilere çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler vererek, "Kendi kendine yeten, ülke ekonomisine artı katma değer yaratan, kendi elektriğini kendi üreten, çevre ve iklim dostu okul olma adına çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Okul binasının deprem güçlendirme çalışmasının yanı sıra kendi elektrik enerjilerini üretme çalışmalarını anlatan Şahin, "Okul binamızın güçlendirme çalışmalarının yanı sıra çatıdan zemin betonunun yenilenmesine, elektrik tesisatından su tesisatına kadar her şey yenilenip düzenlendi. Bu arada toplam 230 metrekarelik güneş enerji panelleriyle saatte 240 KW elektrik üretiyoruz. Ürettiğimiz enerji ile tükettiğimiz enerji karşılaştırılıp UEDAŞ ile mahsuplaşacağız. Ayrıca rüzgârgülü ile elde ettiğimiz elektrik enerjisini konferans ve spor salonunda kullanıyoruz. Bunların dışında 3'üncü çalışmamız yağmur sularını toplamak oldu. Yağmur suyunu 40 tonluk depoda biriktirip tuvaletlerde ve bahçe sulamasında kullanıyoruz" diye konuştu.