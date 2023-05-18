Bursa Yenişehir'de Karaamca’nın suyu dereden değil kaynaktan!

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ, Yenişehir ilçesi Karaamca Mahallesi’ne kamuoyunda ‘dereden su verildiği’ yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.BURSA (İGFA) - BUSKİ’den yapılan açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce, Bursa İl Özel İdaresi tarafından Yarhisar Mahallesi sınırları içerisindeki Yarhisar Şelalesi’nin üst kısmındaki Kayaardı mevkiinde yer alan içme suyu kaynağının, kaptaja alınarak Karaamca Mahalle sakinlerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.



Kaptajın yapılmasıyla birlikte mahalle halkının daha sağlıklı ve izlenebilir içme suyuna kavuştuğu açıklanırken, içme suyunun kalitesi ve sağlığa uygunluğunun, gerek BUSKİ akredite laboratuvarlarında yapılan analiz ve ölçümler gerekse Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı birimi tarafından yapılan düzenli ölçümlerle kayıt altına alındığı vurgulandı.

Asılsız iddialarla kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada, “Yenişehir’in Karaamca Mahallesi’ndeki mevcut içme suyu kaynağı dereden değil direkt kaynaktan kaptaja alınmaktadır. Dolayısıyla, içme suyu kaynağı, dereden kaynaklanabilecek herhangi bir kirlilik tehdidinden de korunmaktadır. Şimdiye kadar yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Halkımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu götürme hedefimizden asla sapılmamaktadır” denildi.

SAKİNLERİN İDDİASINI İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI KAMUOYUNA DUYURMUŞTU

Hatırlanacağı gibi, İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, söz konusu köyde vatandaşlar 15 yıldır, civar köylerin atık sularının da boşaltıldığı Yarhisar deresinin suyunu içtiğini öne sürerek, tüm çağrılarına rağmen su sorunlarının yıllardır çözülmediğini belirten vatandaşların hastalık tehlikesiyle yüz yüze yaşadıklarına ilişkin sesini gündeme getirmişti. Özel, açıklamasında, "Karaamca Mahalle sakinlerimizin bu çağda yaşadıkları su sorununu içimiz kan ağlayarak dinledik. Eğer bir an önce önlem alınmaz ve kontroller yapılmazsa sağlıksız içme suyundan kaynaklı salgın hastalıklara karşı Karaamca halkımızın çok büyük tehlike altında olduğu apaçık ortadadır" ifadelerini kullanmıştı.