Bursa Yenişehir'de 'hayvan refahı' eğitimi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çevre ilçelerden de gelen büyük ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan yetiştiricilere yönelik Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler "Sürücü, Bakıcı ve Nakliyeci Tip 1 Yeterlilik Belgesi" için eğitim verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yenişehir Celepler Derneği ile çevre ilçelerden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan yetiştiricilere Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda Sürücü, Bakıcı ve Nakliyeci Tip1 Yeterlilik Belgesi eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca “Hayvan Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" gereği canlı hayvan nakli yapan nakil aracı sürücü ve bakıcılarına “Sürücü/Bakıcı Yeterlilik Belgesi", hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere “Nakliyeci Yetki Belgesi" alma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda yeterlilik ve nakliyeci yetki belgesi almak isteyenler Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurararak eğitime ve sınava tabi tutuldu.

Bursa'daki eğitimde hayvan nakline ilişkin genel şartlar ve nakliye sırasında bulundurulması gereken belgeler, nakil sırasında uyulması gereken teknik kurallar ve nakil araçlarına ilişkin unsurlar, hayvan fizyolojisi ve özellikle su içme ve beslenme ihtiyaçları, hayvan davranışı ve stres kavramı ve sürücü davranışlarının nakledilen hayvanların refahı ve et kalitesine etkisi konularında bilgiler verildi.