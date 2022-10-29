Bursa Yenişehir'de gülümseten anlar

Cumhuriyet'in Kuruluşunun 99'uncu Yıldönümü Etkinlikleri öncesi düzenlenen çelenk sunma töreninde, tören alanına giren "minik dost" gülümsemelere neden oldu.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA)

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı tören alanında birden ortaya çıkıveren "mink dost" sevimli hareketleriyle ilgi odağı oldu. Sevimli hayvanı bir belediye görevlisi şefkatle kucaklayıp tören alanının dışına çıkardı.

İlçede özellikle son yıllarda artan hayvan sevgisi ve belediyenin bu alanda yaptığı çalışmalar sayesinde başıboş hayvanlar adeta sosyal yaşamın bir parçası haline geldi. Meydan, cadde ve sokaklarla park ve bahçelerde özgürce gezinen minik dostlar, artık her yerdeler.

İnsanlara alışan ve sosyal yaşamla bütünleşen minik dostlar, gördükleri merhametin etkisiyle rahat bir yaşam sürüyor.

İlçedeki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde de tören alanına girip rahat tavırlarla gezinen ve sempatik hareketleriyle ilgi odağı olan minik dost, bir süre sonra bir görevli tarafından kucaklanıp tören alanının dışına alındı. Protokol üyeleri ve törene katılanlar, minik dostun tavırlarını ilgiyle izlediler.