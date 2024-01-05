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Bursa Yenişehir'de eğitim uçağı acil iniş yaptı!
GÜNDEM 05.01.2024, 17:51
Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, Çiçeközü mevkisinde zorunlu iniş sırasında düştü.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havalimanına yakın bölgedeye yaşanan sorun dolayısıyla eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD'ın yanı sıra 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uçakta bulunan ve yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, söz konusu olayı sosyal medya hesabından duyurarak, kazada yaralanan pilot öğrenciye geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://twitter.com/davutaydin016/status/1743281584319476217
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