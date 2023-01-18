Bursa Yenişehir'de çiftçinin emeklilik sorununa çözüm çağrısı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emeklilik hakkı kazanmasına rağmen emekli olamayan çiftçilerin durumu gündemden düşmüyor.Gürhan ADANA -Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse, yaptığı basın açıklamasında çiftçinin sorunlarını dile getirdi.

Köse, Ziraat Odası üyesi çiftçilerin, primlerini ödemeyip emeklilik hakkı kazanmasına rağmen Oda'nın kayıtlarındaki bir eksiklikten ötürü emekli olamadığını vurguladı.

Atatürk Anıtı önünde açıklama yapan Başkan Köse, çiftçinin çözüm bekleyen sorunlarının göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Ziraat Odası'na kayıtlı çiftçilerin emekli olmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Köse, "Çiftçi sorumluluklarını yerine getirmiş ama emekli olamıyor. Bu soruna acilen çözüm bulunması için çalışma başlatılmalıdır. Özellikle Yenişehir’de bu şekilde mağdur edilmiş 5 bine yakın çiftçi var. Yıllarca prim yatırmış ama SGK, Ziraat Odası'nda kayıtların usulüne uygun olarak tutulmadığı gerekçesiyle çiftçiyi emekli etmiyor. Çiftçi tüm sorumluluklarını yerine getirmişse emekli olamıyorsa burada birileri vebal altına giriyor demektir" diye konuştu.