Bursa Yenişehir'de çiftçilere 'ÇKS' uyarısı

Bursa'da Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, e-devlet üzerinden mazot-gübre ve alan bazlı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek ödemeleri için Oda üyeliklerinin güncel ve aktif olması gerektiğini belirtti.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Son günlerde çiftçileri yanıltabilecek türden yanlış bilgilerin yayıldığına dikkat çeken Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin geçerli olabilmesi için çiftçinin Ziraat Odası'na olan üyeliğinin güncel ve aktif olması gerektiğini belirtti.



"E-devlet üzerinden mazot-gübre ve alan bazlı (ÇKS) destek ödemeleri için başvuru yapılıyor, Ziraat Odası'na, muhtar ve azaya gitmeye gerek kalmadı" biçimindeki yanlış bilgilerin dikkate alınmamasını isteyen Aktaş, "Kiralık yeri olmayan çiftçilerimiz muhtar ve azaya gitmeyecekler fakat kiralık yeri olan çiftçilerimiz ziraat odalarına gelip işlemlerini yaptırdıktan sonra belgelerini muhtar ve azalara imzalattıktan sonra Tarım İlçe Müdürlüklerine teslim edeceklerdir" dedi.

E-devlet üzerinden başvuru yapan üreticilerin Ziraat Odalarındaki üyeliklerinin de güncel ve aktif olması gerektiğini belirten Aktaş, "Ziraat Odası üyelikleri güncel ve aktif olmayan üreticilerimizin yaşayacağı sıkıntılar, yeniden düzenlenen ve resmi gazetede de yayınlanan tebliğde belirtilmiştir. O nedenle çiftçilerin Ziraat Odası'na gelerek yıllık aidatlarını ödeyip üyeliklerini güncel ve aktif hale getirmelidirler" dedi.