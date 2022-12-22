Bursa Yenişehir'de buzağı ölümleri durdurulamıyor!

Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, ilçede buzağı ölümlerinin giderek arttığını söyledi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Buzağı ölümleri ile ilgili konu Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Süt Üretimi Değerlendirme Paneli'nde gündeme getirildi.

Panele İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Prof. Dr. İbrahim Ak, Prof. Dr. İsmet Türkmen, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Kurucu Başkanı İsmail Anıl ve Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında, Yenişehir'de buzağı ölümlerinin sayısının giderek arttığını vurgulayan Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, buzağı ölümlerinin geçen yıllara göre arttığını belirterek, "Maalesef aşırı derecede buzağı ölümleri var. Önüne bir türlü geçilemiyor. Sahada geniş kapsamlı bir araştırma yapılmasını istiyorum" dedi. Yeni doğan buzağılara takılan küpelerin birkaç gün içinde düştüğünü belirten Başkan Tuna, "Buzağılara doğumdan sonra küpe takıyorsunuz. Bu yıl küpelerden halkın yüzde 90'ı şikâyetçi. Bilemiyorum, elinizdeki küpelerde mi var sıkıntı? Küpeler düşüyor. Hangi işletmeye gitsem küpeleri düşmüş hayvanların" diye konuştu.

Devlet destekli projelerden yararlanan büyük işletmelerin bir süre sonra bu alandan çekildiğini söyleyen Tuna, proje destekleri kapsamında bir işletmeye 7-8 milyon lira verileceğine, bu desteklerin küçük işletmelere verilmesinin daha doğru olacağını belirterek, "Bu sayesde küçük üreticiler de işletmelerini yenileyebilmelidir. Küçük de olsa onlar da yatırımlarını yapabilsinler" dedi.