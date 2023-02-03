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Bursa Yenişehir'de 'Biyogaz Santrali'ne tepki!

GÜNDEM 03.02.2023, 09:38
Bursa Yenişehir'de 'Biyogaz Santrali'ne tepki!

Bursa'da Yenişehir Akbıyık Köyü'nde kurulması planlanan biyogaz santralinin yapımına karşı itirazlar yükselmeye başladı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) -  Türkiye'de ve dünyada doğru olarak uygulanan ve çevreye zarar vermeyen projelerin bulunduğuna işaret eden Yenişehir Çevre Platformu Üyesi Erkan Erdem, "Fakat Akbıyık'ta yapılması planlanan biyogaz santralinin proje tanıtım dosyasını incelediğimiz zaman,  eksik ve yetersiz konular saptadık" diye konuştu.

Fermantasyon sonucu ortaya çıkan çamur ve sıvı atığın ne şekilde değerlendireceği ve bertaraf edileceğinin belli olmadığını savunan Erdem, bu konuda belirsizlik bulunduğunu belirtti. Erdem, ayrıca 'sıvı atığın bir tarım firmasına tonu 1 TL'den satılması' gibi akla ziyan bir sözleşmenin proje tanıtım dosyasında bulunduğunu söyledi.

İşletme faaliyeti esnasında ortaya çıkan koku, toz ve gürültünün nasıl kontrol altına alınacağının da belirsiz olduğunu vurgulayan Erdem, "Her gün 98 ton hayvansal ve bitkisel atık nasıl muhafaza edilecektir? 100 tonluk günlük işleme sınırı limiti niçin 95 tonda bırakılmıştır" diye sordu.

Erdem açıklamasında; "Çok yakından geçen Kavaklı Deresi'ne sıvı atıkların ve sızıntı sularının deşarj edilmesi ya da sızması nasıl önlenecektir? Fermantasyon sırasında metan gazı ile birlikte açığa çıkacak kükürt dioksit ve hidrojen sülfür gibi gazların nasıl ayrıştırılacağı ve etkisiz hale getirileceği belirsizdir. Kamuoyunda tartışılmadan, o bölgede yaşayan halka sorulmadan, yeterli çevresel etki analizleri yapılmadan birinci sınıf tarım arazisine, verimli Yenişehir Ovası'na biyogaz enerji santrali kurulmasına onay verilmemesi gerekir" diyerek yetkililere çağrısını iletti.

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