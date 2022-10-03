Bursa Yenişehir'de balık tezgâhları şenlendi

Avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Salı günleri kurulan pazarda satışı yapılan balık çeşitleri de arttı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yeni balık av sezonunun başlamasıyla balıkçılar ağlarını suya bıraktılar.

4,5 aydan bu yana süren yasağın bitişiyle Yenişehir'de haftada bir kez salı günleri kurulan pazarda 1 aydan bu yana satışı yapılan balık çeşitleri de arttı.

Balık avı yasağının balık üremesinin zarar görmemesi ve devamlılığın sağlanması amacıyla uygulandığını belirten balıkçı Hasan Gören, "Yenişehir'deki Salı Pazarı'nda yasağın kalkmasıyla balık fiyatlarında da düşüş var" dedi.

Bu yıl palamudun bol olduğunu belirten Gören, "Palamudun tanesini 30 lira ile 50 lira arasında değişen fiyatlardan satıyoruz. Uskumru da palamut gibi bolca çıkıyor. Kilosunu 40 liradan veriyoruz. Bu yıl bugünlerde palamut ve uskumru bolluğu yaşanıyor" diye konuştu.

Her keseye uygun balık çeşitleri bulunabildiğini anlatan Gören, "Mezgit 50 lira, hamsi 60-70 lira, istavrit 70 lira, uskumru 40 liradan alıcı buluyor. Kışa doğru hamsiler yağlanır, palamut azalır. Palamudun ardından çinekop ve hamsi akını başlar" dedi.