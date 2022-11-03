Bursa Yenişehir'de annelere madde bağımlılığı eğitimi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen toplantılarda madde bağımlılığı ile ilgili mücadelede özellikle ailelere düşen görev sorumluluklarının önemi anlatıldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Yenişehir Aydoğdubey İlkokulu ile Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenler, anne ve anne adaylarına madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlileri tarafından gerçekleştirilen sunumda, proje hakkında bilgilendirmelerde bulunularak, madde bağımlılığı ile ilgili mücadelede özellikle ailelere düşen görev sorumluluklarının önemini vurgulandı.

Hayata geçirilen bu projeyle uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi konularında anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması; anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve çocuklara erken müdahale edilmesi amaçlanıyor.