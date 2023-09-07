Bursa Yenişehir'de 'Altın Biber Festivali' düzenlendi

Biber üretiminin Türkiye'deki dağılımında Bursa'nın önemli biber üretim merkezlerinden biri olan Yenişehir ilçesinde 'Altın Biber Festivali' düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir'de düzenlenen Altın Biber Festivali'ne katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, biberin Dünya'da ve Türkiye'de yaygın olarak üretilen sebzelerde biri olduğuna dikkati çekerek, "Biber, meyvesi yenen sebzeler arasında ve çok farklı şekillerde tüketilen sebzelerden birisi olup taze olarak tüketimi yanı sıra yemeklerde, kızartmalarda, turşu yapımında, hazır gıdalarda, dondurulmuş ürünlerde, sos yapımında, konserve ve baharat olarak kullanımının yanında boya yapımında ve ilaç sanayinde de kullanılmaktadır" dedi.

Bursa'da 2022 yılında toplam 49 bin 83 dekar alanda 167 bin 383 ton biber üretimi gerçekleştirildiğine dikkati çeken Müdür Aygül, "İlimiz 64 bin 318 ton sivri biber üretimiyle, Türkiye üretiminin (979 bin 180 ton) yüzde 6,5'ini karşılayarak üçüncü sırada yer almaktadır. İlçeler bazında, Yenişehir, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerimizde biber üretiminin yoğun olarak yapıldığı görülmektedir. Yenişehir ilçemizde 15 bin 464 dekar alanda 46 bin 395 ton sivri biber üretimi ile Bursa'nın yüzde 72'sini; 655 dekar alanda bin 970 ton dolmalık biber üretimi ile ilimizin yüzde 19'unu; 3 bin 260 dekar alanda 9 bin 780 ton salçalık kapya biber üretimi ile ilimizin yüzde 11'ini karşılamaktadır" diye konuştu.

2022 yılında sivri biber üretiminin 650 milyon 898 bin 160 TL, dolmalık biber üretiminin 92 milyon 4 bin TL, salçalık kapya biber üretimi 791 milyon 209 bin 800 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 534 milyon 111 bin 960 TL Bursa'ya katma değer oluşturduğuna vurgu yapan Müdür Aygül, 2023 üretim sezonunda, Bursa'nın toplam biber üretiminin 168 bin 300 ton olması beklendiğini kaydetti.