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Bursa Yenişehir'de 15 yıldır dere suyu içiyorlar!

GÜNDEM 17.05.2023, 09:53
Bursa Yenişehir'de 15 yıldır dere suyu içiyorlar!

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Karaamca Köyü’nde vatandaşlar tam 15 yıldır, civar köylerin atık sularının da boşaltıldığı Yarhisar deresinin suyunu içiyor. Tüm çağrılarına rağmen su sorunlarının yıllardır çözülmediğini belirten vatandaşlar hastalık tehlikesiyle yüz yüze yaşıyorlar.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, Karaamca mahalle sakinlerinin daveti üzerine sorunu yerinde incelediklerini ve köy sakinlerinin her an bir salgın tehlikesiyle karşı kaşıya olduklarını vurgulayarak, “Karaamca Mahalle sakinlerimizin bu çağda yaşadıkları su sorununu içimiz kan ağlayarak dinledik” dedi. 

“Eğer bir an önce önlem alınmaz ve kontroller yapılmazsa sağlıksız içme suyundan kaynaklı salgın hastalıklara karşı Karaamca halkımızın çok büyük tehlike altında olduğu apaçık ortadadır” diye konuşan Başkan Özel, yaklaşık 15 yıldan bu yana çözülemeyen sorunlarını bizlerle paylaşan ve sıkıntılarına çözüm bulmamız için bizlerden yardım talep eden mahalle saknlerinin haklı taleplerini dikkatlice dinleyerek notları aldıklarını söyledi.

Uzun yıllardan bu sorundan dem vuran mahalle sakinlerinin, konuyu gelen yöneticilerin tamamına sorunu aktardıklarını belirterek, "Yıllardır yapacağız deyip gidiyorlar maalesef hiçbir şey yaptıkları yok. Artık bir çözüm bulunsun hastalanmaktan korkuyoruz" dediklerini ifade eden Başkan Özel, yıllar önce bir kaynak suyundan köylerine su getirilmesi için çalışma yapıldığını, müteahhitin büyük kepçe bulamaması gibi basit bir sebeple işi yarıda bırakıp gittiğini anlattıklarını aktardı.

KARAAMCA HALKI SALGIN HASTALIKLARA KARŞI TEHLİKE ALTINDA…

"Sağlık Bakanlığı'nın insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe ve ilgili kanun maddelerine göre insan sağlığı için son derece riskli bir durum söz konusu olan Karaamca mahallemizdeki bu sorunun ivedilikle giderilmesi gerekmektedir" diyen Ercan Özel, "Eğer bir an önce önlem alınmaz ve kontroller yapılmaz ise sağlıksız içme suyundan kaynaklı salgın hastalıklara karşı Karaamca halkımızın tehlike altında olduğu apaçık ortadadır. Herkes kişisel ve evsel kullanım için sağlıklı, yeterli, sürekli, güvenli, fiziksel olarak erişilebilir ve elde edilebilir su hakkına sahiptir. Yerleşim yerlerinde içme suyunun vatandaşlarımıza temiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasından öncelikle yerel belediyeler sorumludur. Sağlık Bakanlığı ise halkımızın tüketimine sunulan içme suyunun temiz, sağlıklı ve güvenli olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmelidir. İYİ Parti olarak yerinde yaptığımız incelemeler ve halkımız ile görüşmelerimiz sonucunda ne belediyelerimizin ne de Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin görevlerini yapmadıklarını tespit etmiş bulunmaktayız. Karaamca halkımızın yaşadığı bu önemli sorunun çözüme kavuşturulması için başta Yenişehir Belediyesini, Yenişehir Kaymakamlığını, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’yi bunun yanında dere suyunun tahlil edilmesi ve halk sağlığına olan zararlarının tespit edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünü, hızlı bir şekilde çalışma başlatması için göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Özel, her platformda konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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