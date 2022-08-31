Bursa Yenişehir cazibe merkezi olacak

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) öncülüğünde yapım çalışmaları başlatılan Yenişehir Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi'nin (YESAN) temeli düzenlenen törenle atıldı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi'nin (YESAN) temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende yapılan konuşmalarda projeyle ilgili bilgi verilirken, Yenişehir'in tarım ve sanayi potansiyeline de dikkat çekildi.

Temel atma törenine katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilçenin konumunun önemini vurgulayıp TOBB olarak bir okul kazandıracaklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Osmanlı'nın kuruluşu burada Yenişehir'de ilan edildiğini, ilk hutbenin de burada okunduğunu anımsatarak, "Osman Gazi ilk sikkeyi burada bastırdı, ilk ferman burada çıktı, düzenli ordu da ilk olarak tarihimizde Yenişehir'de toplandı. Tarıma uygun bereketli toprakları var Yenişehir'in, hızla gelişen önemli sanayi tesislerine ev sahipliği yapıyor. OSB, Havaalanı, Hızlı Tren, Gemlik Limanı hemen yanı başınızda. Yenişehir için müthiş avantaj bunlar. En önemli cazibe merkezlerinden birisi Yenişehir. Bin 200 kardeşimiz ekmek yiyecek burada. Yardımcı olan hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah biz de Yenişehir'e bir okul kazandıracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımıyla ilgili olarak 2016 yılında yola çıkıldığını anlattı.

Çelik, 2016 yılında bu yola çıktıklarını belirterek, 321 dönümün her santimetrekaresinde emekleri olduğunu söyledi. "Bursa'mız tarım memleketi, tarihi ve turizmiyle ön plana çıkıyor" diyen Çelik, "Ama sanayisi de var. Tarımla sanayinin iç içe olması gerekir. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üretim yapmak çok farklı. İnşallah ilçenin kalkınmasına ilçede yaşayanların refah düzeyinin yükselmesine vesile olur" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla ilçenin daha da değer kazanacağını ifade etti. Başkan Aydın, TOBB tarafından Yenişehir'e kazandırılacak olan 8 derslikli anaokulu için şahsınıza ve yönetiminize teşekkür etti.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin başlangıcından itibaren kat ettiği yolu anlattı.

Temel atma törenine TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve çevre ilçelerin Oda başkanları ve yöneticileri katıldı.