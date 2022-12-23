Bursa'ya yeni 37 uzman hekim atanacak

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’ya yeni 37 uzman hekimin atanacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Eylül ayında Bursa’ya gerçekleştirilen 351 hekim atamasının ardından ilave 365 yeni hekim kadrosu açıldığını anımsatan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 108. Devlet Hizmet Hükümlülüğü kapsamında 37 yeni uzman hekimin daha kazandırılacağını duyurdu.



Başkan Gürkan, Bursa’ya atanan yeni uzman hekimlerin bir ay içerisinde göreve başlayacaklarını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gerek merkezi hükümet gerekse de yerel yönetimler eliyle Bursa’ya her alanda getirilen hizmetlerin takipçisi olduklarını belirterek, merkezi hükümet tarafından Bursa'ya kazandırılacak her alandaki hizmetin takipçisi olduklarını, tüm ihtiyaçlara karşılık verebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Gürkan, destekleri ile sürekli Bursa'nın yanında olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ve ilgili tüm kurum yetkililerine teşekkür etti.