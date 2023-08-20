Bursa Valisi Mahmut Demirtaş göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin'den Bursa'ya atanan Vali Mahmut Demirtaş, görevine başladı. Vali Demirtaş, Heykel'deki makamda il ve valilik protokolü tarafından karşılama töreni yapıldı.BURSA (İGFA) - Son görev yeri Mardin olan Vali Mahmut Demirtaş, Bursa'da Tarihi Heykel Valilik binası önünde törenle karşılandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile il ve valilik protokolünün hazır bulunduğu törende karşılama sonrasında selamlama konuşması yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'da hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu görevi bana verdikleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğü ve tüm vatandaşlarımız eşitliği ilkesinden taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından ise yaptığı paylaşımda, "Bugün İtibariyle Şeyh Edebali’nin Rüyası, Osmangazi’nin Duası, Orhangazi’nin Fetih Şehri, Osmanlı Dibacesi Ulu Şehir Bursa’da Vazifemizi Deruhte Etmenin Besmelesini Çektik. Merhaba Bursa, Merhaba Payitaht Şehir, Merhaba Burcu Evliya" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mahmutdemirttas/status/1693205061248122921