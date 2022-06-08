Bursa Valiliği'nden olası etkinliklere karşı 7 günlük yasak!

Bursa'da açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinlikler 15 Haziran'a kadar yasaklandı.BURSA (İGFA) - Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalarda yasa dışı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran'da "İmralı siyasetine karşı barışı savunmak" için Gemlik'e yürüyüş planlandığı haberleri üzerine Bursa Valiliği, il sınırlarındaki her türlü eylem ve etkinlikleri 7 gün süreyle yasakladı.

Bursa Valiliği'nden kamuoyuna duyurulan 'Yasaklama Kararı'nda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa İl sınırları içerisinde (ilimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 09.06.2022 günü saat:00.01'den - 15.06.2022 günü saat:23.59'a kadar 7 (yedi) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR" ifadeleri yer aldı.