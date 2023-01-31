Bursa Valiliği 'gaz zehirlenmeleri'ne karşı uyardı

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı toplum bilincinin oluşturulması amacıyla aldığı kararları kamuoyuna duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle güneybatıdan esen lodos rüzgarı dolayısıyla her yıl onlarca kişinin karbonmonoksit gazı zehirlenmesine maruz kaldığına dikkati çekerek, genellikle soba, şofben ve baca kaynaklı zehirlenmelerin başlıca sebepleri bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmalden kaynaklandığını vurguladı.

Konuyla ilgili toplu bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli kararlar alan Kurul, kış aylarında bu tür durumlara engel ve tedbir olunması amacıyla bilinçlendirmenin şart olduğunu kaydetti.

Kurulda alınan ve kamuoyuna duyurulan karar açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu konuda bir toplum bilinci oluşturmak amacıyla; İlçe Sağlık Müdürlükleri vasıtasıyla yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesine, Hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi vatandaşların toplu halde bulundukları yerlerde bu konuda hazırlanan afiş ve kamu spotlarından yararlanılarak farkındalık oluşturulmasına, Soba, doğalgaz, kömür satışı yapılan yerlerde konu ile ilgili afiş ve broşürlerin bulundurulmasına ve halka iletilmesinin sağlanmasına, Kullanılan yakıt, cihaz (şofben, kombi vb) ve bacaların standartlara uygunluğunun ilgili kurumlarca kontrol edilmesine, Konu ile ilgili olarak daha önce alınan kararların İl düzeyinde ve 17 İlçe Kaymakamlığında uygulanmasının devamına karar verilmiştir.