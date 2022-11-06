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Bursa unvanı Şuşa'ya devretti

GÜNDEM 06.11.2022, 10:12
Bursa unvanı Şuşa'ya devretti

Kültür ve Turizm Bakanlığının çatısı altında düzenlenen 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile eş zamanlı olarak Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. Dönem Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa, “Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanını Şuşa’ya devretti.BURSA (İGFA) -  Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile TÜRKSOY üyesi ülkelerin heyetleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'un, toplumları ortak bir çatı altında buluşturan, geçmişin güçlü bağlarını bugüne ve geleceğe taşıyan kültür olgusunun temelleri üzerine kurulduğunu belirtti.

TÜRKSOY'un kısa sürede Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazandığını ifade eden Bakan Ersoy, "Bu konumuyla da kültür ve sanat alanlarında değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü haline gelmiştir. Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY'a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düştüğü ve düşeceği açıktır. Her birini başarıyla ifa edeceğinden ise şüphemiz yoktur. Bu yıl Daimi Konsey Toplantımız ile eş zamanlı gerçekleştirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'yle de sanat alanındaki kardeşliğimizi perçinlediğimize inanıyorum. Türk milletinin özünü oluşturan insani ve kültürel değerleri, asırlardır dilden gönüllere nakşeden Türk'ün bilge atası Dede Korkut anısına düzenlediğimiz festival sayesinde ortak dil ve gönül coğrafyamızın sinema sanatını, profesyonellerin yanı sıra genç kuşakların da ilgisine sunuyoruz" dedi.

Toplantının sonunda Bursa, “Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanını Şuşa’ya devretti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa” için mevkidaşı Anar Karimov'a başkentlik sembolünü ve flamasını teslim etti.

Toplantıda Türkmenistan'ın Anev şehri de “2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edildi. Toplantı sonuç bildirgesinde, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin TÜRKSOY’un geleneksel faaliyetlerine dahil edildiği ve “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilen şehirlerde düzenleneceği açıklandı. Ayrıca 2023 yılında TÜRKSOY üyesi ülkelerde, ünlü Kazak bestekar Temirbek Jürgenov, Kırgız halk sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, milli şair Mehmet Akif Ersoy, ünlü bilim insanı Biruni ve Kuzey Kıbrıslı ünlü ressam İsmet Vehit Güney için ‘Anma Yılı’ ilan edilmesi kararlaştırıldı. TÜRKSOY’un, “Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği” kurulması için çalışmalar yürütmesine karar verilirken, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne, Türk dünyasından gençlerin kültür bakanlıkları ve üniversiteler öncülüğünde ortak projelerle katılımlarının sağlanması konusunda da görüş birliğine varıldı.

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