Bursa UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat

Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), çeşitli afet durumlarının canlandırıldığı geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi.ESMANUR GÜLBAHAR/AHMET GÜNAY/M. TAHA ÇELİKBAŞ/ HERKES DUYSUN

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2023 yerel düzey sağlık çalışma grubu saha tatbikatı gerçekleştirildi. 85 UMKE personelinin katıldığı tatbikatta destek ve çözüm ortakları olan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Bursa İtfaiye ve AFAD gibi kamu kurumları da yer aldı. Tatbikatta Bursa’da 6.4 şiddetindeki deprem sonrasında yaşanabilecek muhtemel senaryolar canlandırıldı.

Tatbikat senaryosuna göre 16 saattir kayıp olan 40 yaşındaki çoban, UMKE ekipleri tarafından bulundu ve ilk müdahale gerçekleştirildi. Hastanın iletişim bilgileri alındı. Ailesine ulaşıldı ve eşine, hastaneye gelmesi söylendi.