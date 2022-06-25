Bursa Uludağ Üniversitesi enstitülerinde mezuniyet coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) enstitülerinden mezun olmaya hak kazanan doktora ve yüksek lisans öğrencileri gerçekleştirilen törenle belgelerini aldı.BURSA (İGFA) - Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitülerindeki doktora ve yüksek lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara mezuniyet belgeleri verildi. Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

‘BU VATANIN SİZLERE İHTİYACI VAR’

Mezuniyet töreninde üç yıllık bir pandemi arasından sonra mezuniyet törenlerinin yüzyüze yapılabilmesinden duyduğu mutluluğunu dile getiren BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Yaklaşık 8bin lisansüstü öğrenci sayımız var. Biz bir araştırma üniversitesiyiz. Devletimiz tarafından verilen bu görev üzerimize bir sorumluluk da yüklüyor. Özellikle lisansüstünde yayın ve patent sayımızı artırmamız gerekiyor. Yaptığımız kadro çalışmaları neticesinde akademisyenlerimizin kadro problemlerini çözmüş bulunuyoruz. Bu durumun bize getirisi kaliteli yayın şeklinde oluyor. Nitekim son üç yıldır ISI dergilerinde artan yayın sayımız 908 rakamına ulaştı. Bu sene 1000 rakamını görmeyi umuyoruz. Atıf ve Q1 grubu yayın sayılarımız da artıyor.

Bu parametreler arttıkça üniversitemizin araştırma üniversiteleri arasındaki yeri daha da güçlenecektir. Sevgili gençler, bu noktaya kolay gelmediniz. Vatanımızın ümidi sizlersiniz. Bu vatanın sizlere ihtiyacı var. Siz bu vatana bir şeyler verebildiğinizde o zaman daha da yükseleceğiz. Bu pırıltıyı gözlerinizde görüyorum. Çocuk seslerinin yankılandığı bu salonda, akademik kariyer ile birlikte aile yaşantısını devam ettirdiğiniz için sizleri ve gösterdikleri sabır için ailelerinizi gönülden tebrik ediyorum. Sizleri ilim hayatına hazırlayan değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Törende Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kazım Yoldaş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kadir Yasin Eryiğit, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Gülşah Çeçener ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Hüseyin Aksel Eren çalışmaları ve programları hakkında katılımcılara kısa birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Doktora Tez Ödülü kazanan öğrencilere plaketleri takdim edildi. Mezun olan öğrencilere belgelerinin verilmesinden sonra tüm öğrenciler hep birlikte kep atmanın mutluluğunu yaşadı.