Bursa turizmine Suudi Arabistan ve Kuveyt katkısı

Bursa ve bölgesinin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Bursalı iş insanı ve politikacı Cemal Ersoy, özellikle Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten gelen turistlerin bölgeye katkısının çok önemli olduğunu söyledi. Ersoy, bu ülkelerden gelen misafirler için daha ayrıntılı çalışmalar yapılması gerektiğini öne sürdü.BURSA (İGFA) - Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bursa’da 325 turistik konaklama tesisi, yılda yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu turistlerin önemli bir kısmını Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerden gelen misafirler oluşturuyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten gelen turistlerin Bursa’ya olan ilgisi her geçen yıl artıyor.

Resmi verilere göre, 2022 yılında Bursa’ya gelen Suudi Arabistan vatandaşı sayısı 250 bin, Kuveyt vatandaşı sayısı ise 150 bin oldu. Bu misafirler, Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını gezmekle kalmayıp, aynı zamanda emlak sektörüne de hareket katıyor.

Bursalı iş insanı ve politikacı Cemal Ersoy, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten gelen turistlerin bölge için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

“Bu ülkelerden gelen misafirlerimiz hem kişi başına harcama rakamı yüksek hem de uzun süreli konaklama yapıyorlar" diyen Ersoy, "Bu da bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ayrıca bu misafirlerimiz son derece uyumlu ve huzurlu bir şekilde Bursa’da yaşıyorlar. Biz de onlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.

Bursa’nın turizm potansiyelini daha da arttırmak için yapılması gerekenleri de sıralayan Ersoy, “Öncelikle Bursa’nın tanıtımına daha fazla önem vermeliyiz. Özellikle Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerde resmi temaslar kurarak Bursa’nın güzelliklerini anlatmalıyız. Ayrıca bu ülkelerden gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi analiz etmeliyiz. Onlara daha keyifli ve uzun konaklamalar sunmak için çalışmalı, bunun için de nitelikli eleman yetiştirmeliyiz. Eğitim kurumları ile işbirliği yaparak turizm sektörüne kalifiye personel kazandırabiliriz” diye konuştu.