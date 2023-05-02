Bursa "Topuklu Efe"yi bekliyor

İYİ Parti’de büyük bir Meral Akşener coşkusu yaşanıyor. 3 Mayıs Çarşamba günü Kent Meydanı’nda gerçekleşecek mitingde, Genel Başkan Meral Akşener Bursalılara seslenecek. Akşener’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş eşlik edecek.BURSA (İGFA) - 14 Mayıs öncesi yapılacak büyük miting ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan İYİ Parti İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, “Divan heyetimiz, yöneticilerimiz, milletvekili adaylarımız ve tüm dava arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir hazırlık içindeyiz. Bursa’ya yakışan; Partimizi, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’i ve kendisine eşlik edecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız Sn. Mansur Yavaş’ı gururlandıran bir miting yapabilmek için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi.

Türkiye’nin tam anlamıyla bir yol ayrımında olduğunun altını çizen İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu şunları söyledi.

“3 Mayıs’ta Kent Meydanı’nda Genel Balkan’ımız Sn. Meral Akşener ile Ankara Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sn. Mansur Yavaş’ı Bursalı Hemşehrilerimizle buluşturmayı adeta iple çekiyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yetine getirmeye çalışıyoruz ve en ince detaylarına kadar planlıyoruz.

İYİ Parti’nin Türk siyasi hayatına katılışına öncülük eden Bursa’nın, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’e yine sahip çıkacağına ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sn. Mansur Yavaş’ı da bağrına basacağına yürekten inanıyoruz.

Seçim süreci ilerledikçe ve 14 Mayıs yaklaştıkça sinerjimizin arttığını, Partimizin eski heyecanlı ve coşkulu havasına yeniden kavuştuğunu görmek gerçekten çok sevindirici.

Son düzlüğe adeta istim üstünde giremeye ve bütün tahminleri şaşırtan sürpriz bir sonuca imza atmaya hazırız.

Bütün gücümüzü seferber etmekte olduğumuz, Kent Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz mitingimize tüm Bursalıları bekliyoruz.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, saat: 14.00’de Kent Meydanı’nda yapılacak miting için Yenişehir Havaalanı üzerinden Bursa’ya geleceği ve öğle saatlerinde Kestel girişinde partililerce karşılanacağı öğrenildi.