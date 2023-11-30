Bursa Tirilye'de selin yaraları sarılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hayatı adeta felç ederken, Valilik, Büyükşehir, BUSKİ ve AFAD ekipleri, yaşamın normale döndürülmesi için bölgede adeta seferberlik başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Tirilye Mahallesi'nde gece etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek hasar gördü. Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu.

Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü. Beklenen yağış nedeniyle zaten teyakkuzda olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ihbar üzerine hemen bölgeye hareket etti.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Tarım ve Peyzaj A.Ş, İtfaiye ve Zabıta birimlerinden 500'ü aşkın personel ve 200'e yakın araçla, olayın ilk anlarından itibaren bölgede adeta seferberlik başlatıldı. Sel sularının taşıdığı çamurlarla kaplanan yollar iş makineleriyle temizlenirken, ev ve iş yerlerini basan sular da BUSKİ ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, selin izlerini tamamen silene kadar bölgedeki çalışmaların devam edeceğini söyledi

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Orhangazi Gemiç ve Karsak, Mustafakemalpaşa Yenikızılelma ve Büyükorhan Karaçukur Mahallelerinde heyelan nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için de yoğun mesai harcadı.