Bursa Terminali'nde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan kazada perondan çıkmaya çalışan Burulaş’a ait otobüs yan peronda yolcu bekleyen minibüse çarptı.Pazaryeri Gündem / BURSA (İGFA) - Bursa’dan Sabiha Gökçen Havalimanı seferine çıkacak olan 16 BL 681 Burulaş’a ait yolcu otobüsü, perondan geri geri manevra ile çıkmaya çalışırken, yan peronda yolcu bekleyen 11 AAF 746 plakalı Bilecik’in Pazaryeri ilçesine yolcu taşıyan minibüse çarptı.

Kaza sırasında otobüs ve minibüsün yanında bekleyen yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşanan kazada otobüste ve minibüste maddi hasar oluştu.