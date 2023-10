Bursa Tabip Odası: Sağlıkta şiddet sona ersin!

İstanbul Bahçelievler'de, görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman ölümünün 5. yılında Bursa’da anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası öncülüğünde, İstanbul’da görevi başında hastası tarafından öldürülen Dr. Fikret Hacıosman şahsında sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren sağlık emekçileri anıldı. “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” diyen hekimler, sağlıkta şiddetle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğinin altını çizdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde, ‘Sağlıkta Şiddet İnsanlık Suçudur’ pankartı açan hekimler adına konuşma yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, “Beş sene önce, 2 Ekim 2018’de Dr. Fikret Hacıosman’ı, görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucunda yitirmiştik. Kendisini ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm hekim/sağlık emekçilerini saygıyla anıyoruz. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadele edeceğimize yeniden söz veriyoruz” dedi.

Sağlık emekçilerinin şiddete maruz kaldığını belirten BTO Başkanı Dr. Tuman Kumaş, “Sağlıkta şiddete karşı etkili önlemler için yüzlerce defa çağrı yaptık. Ancak çağrılarımıza kulak verilmemesi sonucunda her gün ama her gün Türkiye’nin farklı şehirlerinden akıl almaz şiddet olayları duymaya devam ettik. Yürüttüğümüz mücadele sonucunda adım atmak zorunda kalan Sağlık Bakanlığına; önerilerimizin yalnızca bir kısmını alarak çıkarılan yasanın yetersiz olduğunu, sorunun yalnız yasayla da çözülemeyeceğini, toplumsal varoluşumuzu aşındıran, şiddeti körükleyen düşmanlaştırıcı politikalarla sağlık sistemi başta olmak üzere her boyutu kapsayan bütünlüklü bir değişim gerektiğini ilettik” ifadesini kullandı.

Bir kişi daha eksilmeye sabrımız yok vurgusu yapan Dr. Tufan Kumaş, “Bir gün daha kaygıyla çalışmak istemiyoruz. Bir kere daha yaşatmak isterken ölmek istemiyoruz. Bu nedenle başlattığımız eylem sürecinde topluma çağrımızdır; Sağlıkta yaşadığınız sorunların sorumlusu ne hekimler ne de sağlık çalışanlarıdır. Randevu bulamamanızın, 5 dakikada muayeneye mecbur bırakılmanızın, eczanelerde kalem kalem ödeme yapmanızın, hastanelere ulaşamamanızın ve diğer bütün sorunlarınızın sorumlusu bu sağlık sistemidir. Gelin bu sistemi hep birlikte değiştirelim” şeklinde konuştu.