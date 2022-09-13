Bursa Suuçtu Şelalesi'ne 100 metrekarelik dev güzellik!

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nin kurtuluşunun 100.yılında dağcılar tarafından 38 metre yüksekliğe sahip Suuçtu Şelalesi’nden 100 metrekarelik dev Türk Bayrağı açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki doğa harikası Suuçtu Şelalesi, Mustafakemalpaşa’nın 100.kurtuluş yıl döneminde 100 metrelik dev Türk Bayrağı ile güzelliğine güzellik kattı.

Mustafakemalpaşa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İbrahim Kanburoğlu ve Turgut Ünal’a 100. Kurtuluş yıl dönümünde 100 m2’lik Türk bayraklarını astıkları için özellikle teşekkür eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa ve Türkiye’yi düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygı andı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Suuçtu Şelalesi'ne 100 metrekare Türk Bayrağı'nı işleyen hem İbrahim Bey, hem Turgut Bey'in vesile olmasına teşekkür ederek, ilçenin 100. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Mustafakemalpaşa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İbrahim Kanburoğlu ve Turgut Ünal, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Türk Bayrağı'nı Suuçtu Şelalesi'nde açtıkları için gururlu olduklarını belirterek, "100. Yılda 100 metrekare bayrakla bu anlamlı günü taçlandırmış olduk. Daha nice 100 yıllara" dedi.