Bursa Siyahı için piyasaya karşı Büyükşehir devrede

Kraliçe inciri olarak ünlenen Bursa Siyahı’nın piyasada beklenen değeri bulmaması üzerine devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi girdi. Belediye iştiraklerinden Tarım ve Peyzaj A.Ş tarafından hazırlanan soğuk hava deposunda ürün alımları başlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da kaliteli üretimden pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, siyah incir pazarında yaşanan daralma ve ‘rekoltenin yüksek olmasına bağlı’ değer kaybı üzerine yeniden devreye girdi.

Geçtiğimiz yıl 29 bin ton üretilen siyah incirin yüzde 70’i ihraç edilirken, ‘pazar sorunu yaşanmaması nedeniyle’ Büyükşehir Belediyesi alım desteği yapmamıştı.

Ancak bu yıl rekoltenin 40 bin tonu aşması ve ihracat beklentisinin de yüzde 40’lara düşmesi dolayısıyla piyasada yaşanan incir bolluğu fiyatlara da olumsuz yansıdı.

Üreticinin mağdur olmaması ve siyah incirin hak ettiği değeri bulması için yeniden devreye giren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım İl Müdürlüğü, ziraat odaları, Zirai Karantina İl Müdürlüğü, tarım kooperatifleri ve ihracatçı birlikleri temsilcileri ile bir araya gelerek, yaşanan süreci değerlendirdi.

Konunun tüm taraflarını dinleyen Başkan Aktaş, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Tarım ve Peyzaj A.Ş aracılığıyla iki yıl öne olduğu gibi yeniden alımlara başlayacaklarını söyledi.

“KAYITSIZ KALAMAZDIK”

Bursa’nın incir konusunda Allah vergisi güzel bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl da geçen yılın üzerinde bir rekoltenin yaşandığını söyledi.

Bu yıl yaban mersini ve ahududu gibi birçok üründe herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Başkan Aktaş, "Üreticimizin genel anlamda mutluluğunu gördük. Tabii incir ile alakalı yaşanan süreci daha iyiye taşımak adına, Tarım ve Peyzaj A.Ş. olarak konuya kayıtsız kalamazdık. Nasip olursa, inşallah oluşturacağımız soğuk hava deposunda yarından itibaren iş ve işlemlerle alakalı süreci başlatıyoruz” diye konuştu.

ALIMLAR BAŞLIYOR

Ellerinde sınırsız kaynak bulunmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, getirilen ürünlerin kalibresine bakacaklarını belirterek, "İhracatlık mı iç pazarlık mı yoksa reçellik mi, uzman arkadaşlarımız değerlendirecekler. Tarım A.Ş. aracılığıyla süreci desteklemek adına alımları başlatacağız. Fuar organizasyonları ile farklı konuları da Kasım-Aralık gibi yapacağımız çalıştayda ele alacağız. Buradan özellikle ihracatçılara da alıcılara da şu çağrıyı yapıyorum: Lütfen Bursa incirini, Bursa Siyahını başka incirlerle karıştırmayalım. Bugünden sonra artık ürünün en özel dönemine doğru gidiyoruz. Pazarda çok rahat sunacak bir şekilde üreticimiz hazırlıklarını yaptı. İşin hakkının verilerek, piyasada değerlendirilmesi gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Sürecin üreticimiz için de alıcılar için de hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Bu arada Tarım ve Peyzaj A.Ş., fiyatların günlük değişmesi dolayısıyla her sabah saat 09.00’da alım fiyatlarını kamuoyuna duyaracağı ve saat 10.00’da da alımlara başlayacağı, ürünlerin ise uzmanlar tarafından ihracatlık, iç pazarlık ve reçellik olarak ayrı ayrı fiyatlandırması bekleniyor.