Son Dakika
Bursa semalarındaki esrarengiz helikopter!
GÜNDEM 15.11.2023, 22:31
Bursa'nın Orhaneli ilçesi semalarındaki uçan esrarengiz helikopter ilçede merak konusu olmuştu!Helikopterin nedeni belli oldu...bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Orhaneli semalarında gezen esrarengiz helikopterin sebebi belli oldu.
Orhaneli gündüz saatlerinde ilçe semalarında altında oval metal olan helikopteri merak konusu olmuştu.
UÇUŞ SEBEBİ BELLİ OLDU...
Alınan bilgiye göre ilçe halkının meraklı gözlerle baktığı helikopterinin dedektör kontrol edilen metal maden arama cihazı olduğu öğrenildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|12
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Karagümrük
|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|12
|10
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Tuzlaspor
|12
|11
|17. Giresunspor
|12
|9
|18. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Everton
|12
|14
|15. Nottingham Forest
|12
|13
|16. Fulham
|12
|12
|17. Bournemouth
|12
|9
|18. Luton Town
|12
|6
|19. Sheffield United
|12
|5
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
|15. Deportivo Alaves
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü